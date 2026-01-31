La Ronda de 8 arrancó con emociones y muchas carreras, con 2 duelos de la primera jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.
Posiciones en el inicio de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026
Equipos JJ JG JP
Coclé 1 1 0
Occidente 1 0 1
Chiriquí 1 1 0
Los Santos 1 0 1
En Aguadulce, Alex Flores desde la lomita dominó en siete entradas a sus rivales permitiendo 4 imparables y recetando 5 ponches.
A la ofensiva local destacaron Ricardo Acosta que s fue de 4-2 con una anotada y 4 remolcadas, Aníbal Sánchez de 4-4 con 2 impulsadas. También remolcaron una carrera Lucas López y Johanel Roa.
En el otro partido, los chiricanos hicieron respetar su casa con el abridor Jonathan Guerra y con Abdiel Hernández que se fue de 4-3 con 2 remolcadas, 1 anotada.