Béisbol Juvenil 2026: Posiciones en el inicio de la Ronda de 8

La Ronda de 8 arrancó con emociones y muchas carreras, con 2 duelos de la primera jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 .

Coclé y Chiriquí fueron los que sacaron ventaja en los primeros 2 partidos de la jornada 1 de la Ronda de 8, triunfos que fueron en sus escenarios, ante sus fanáticos.

Posiciones en el inicio de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026

Equipos JJ JG JP

Coclé 1 1 0

Occidente 1 0 1

Chiriquí 1 1 0

Los Santos 1 0 1

En Aguadulce, Alex Flores desde la lomita dominó en siete entradas a sus rivales permitiendo 4 imparables y recetando 5 ponches.

A la ofensiva local destacaron Ricardo Acosta que s fue de 4-2 con una anotada y 4 remolcadas, Aníbal Sánchez de 4-4 con 2 impulsadas. También remolcaron una carrera Lucas López y Johanel Roa.

En el otro partido, los chiricanos hicieron respetar su casa con el abridor Jonathan Guerra y con Abdiel Hernández que se fue de 4-3 con 2 remolcadas, 1 anotada.