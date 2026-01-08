Béisbol juvenil Beisbol juvenil Panamá -  8 de enero de 2026 - 23:35

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy viernes 9 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy viernes 9 de enero en la sexta fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy viernes 9 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy viernes 9 de enero

Foto: Fedebeis

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este viernes 9 de enero con 6 choques de alto nivel en diferentes escenarios del país, en un día especial por el Día de los Mártires, por lo que se jugará en un horario diferente.

Luego que se han disputado cinco fechas, la novena de Panamá Oeste es el único equipo invicto del certamen.

Partidos para hoy viernes, 9 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Bocas del Toro vs Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson a las 6:00 p.m.
  • Chiriquí vs Colón en el Estadio Justino Salinas a las 6:00 p.m. (En vivo por RPC)
  • Panamá Metro vs Los Santos en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández a las 6:00 p.m.
  • Coclé vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 6:00 p.m.
  • Chiriquí Occidente vs Darién en Metetí a las 6:00 p.m.
  • Panamá Oeste vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 6:00 p.m.
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 7 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí Occidente pierde el invicto y Oeste mantiene paso perfecto

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy miércoles 7 de enero

Recomendadas

Últimas noticias