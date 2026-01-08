Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy viernes 9 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este viernes 9 de enero con 6 choques de alto nivel en diferentes escenarios del país, en un día especial por el Día de los Mártires, por lo que se jugará en un horario diferente.
Partidos para hoy viernes, 9 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- Bocas del Toro vs Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson a las 6:00 p.m.
- Chiriquí vs Colón en el Estadio Justino Salinas a las 6:00 p.m. (En vivo por RPC)
- Panamá Metro vs Los Santos en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández a las 6:00 p.m.
- Coclé vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 6:00 p.m.
- Chiriquí Occidente vs Darién en Metetí a las 6:00 p.m.
- Panamá Oeste vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 6:00 p.m.