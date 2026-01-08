Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy viernes 9 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este viernes 9 de enero con 6 choques de alto nivel en diferentes escenarios del país, en un día especial por el Día de los Mártires, por lo que se jugará en un horario diferente.