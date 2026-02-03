BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  3 de febrero de 2026 - 07:28

Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 2 de febrero en la Ronda de 8

Conoce los estados de los equipos en la emocionante Ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 2 de febrero en la Ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 2 de febrero en la Ronda de 8

FOTO: FEDEBEIS

Las emociones de la Ronda de 8 continúan en marcha, ahora con 4 partidos de alto nivel en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

La novena de Coclé logró su tercera victoria de la serie ante Chiriquí Occidente 4-1y aprovechó su experiencia para salir victorioso en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses.

Por su parte, Los Santos superó 6-5 a Chiriquí en el Estadio Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández para ganar su primer partido de la serie en tres encuentros (2-1).

Posiciones de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026

Equipos JJ JG JP

  • Coclé 3 3 0
  • Occidente 3 0 3

Equipos JJ JG JP

  • Chiriquí 3 2 1
  • Los Santos 3 1 2

Equipos JJ JG JP

  • Herrera 2 1 1
  • Panamá Oeste 2 1 1

Equipos JJ JG JP

  • Panamá Este 2 0 2
  • Panamá Metro 2 2 0
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del lunes 2 de febrero

Béisbol Juvenil 2026: Coclé gana y se pone a uno de las semifinales

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del domingo 1 de febrero en ronda de 8

Recomendadas

Últimas noticias