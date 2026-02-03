Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 2 de febrero en la Ronda de 8 FOTO: FEDEBEIS

Las emociones de la Ronda de 8 continúan en marcha, ahora con 4 partidos de alto nivel en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

La novena de Coclé logró su tercera victoria de la serie ante Chiriquí Occidente 4-1y aprovechó su experiencia para salir victorioso en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses.

