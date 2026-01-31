Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 31 de enero en la Ronda de 8

Las emociones de la Ronda de 8 continúan en marcha, ahora con 4 partidos de alto nivel en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Los Vaqueros de Panamá Oeste iniciaron con el pie izquierdo, tras caer 4-3 ante Herrera y Panamá Metro hizo la tarea ante Panamá Este (1-4).
Posiciones de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026
Equipos JJ JG JP
- Coclé 2 2 0
- Occidente 2 0 2
Equipos JJ JG JP
- Chiriquí 2 2 0
- Los Santos 2 0 2
Equipos JJ JG JP
- Herrera 1 1 0
- Panamá Oeste 1 0 1
Equipos JJ JG JP
- Panamá Este 1 0 1
- Panamá Metro 1 1 0