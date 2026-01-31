Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 31 de enero en la Ronda de 8 Foto: FEDEBEIS

Las emociones de la Ronda de 8 continúan en marcha, ahora con 4 partidos de alto nivel en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

La novena de Coclé logró su segunda victoria de la serie ante Chiriquí Occidente 5-4 y aprovechó la localía para ir a Puerto Armuelles con ventaja de 2-0, misma situación de Chiriquí, que venció 1-6 a Los Santos.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse