BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  31 de enero de 2026 - 23:37

Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 31 de enero en la Ronda de 8

Conoce los estados de los equipos en la emocionante Ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 31 de enero en la Ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Posiciones tras partidos del 31 de enero en la Ronda de 8

Foto: FEDEBEIS

Las emociones de la Ronda de 8 continúan en marcha, ahora con 4 partidos de alto nivel en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

La novena de Coclé logró su segunda victoria de la serie ante Chiriquí Occidente 5-4 y aprovechó la localía para ir a Puerto Armuelles con ventaja de 2-0, misma situación de Chiriquí, que venció 1-6 a Los Santos.

Los Vaqueros de Panamá Oeste iniciaron con el pie izquierdo, tras caer 4-3 ante Herrera y Panamá Metro hizo la tarea ante Panamá Este (1-4).

Posiciones de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026

Equipos JJ JG JP

  • Coclé 2 2 0
  • Occidente 2 0 2

Equipos JJ JG JP

  • Chiriquí 2 2 0
  • Los Santos 2 0 2

Equipos JJ JG JP

  • Herrera 1 1 0
  • Panamá Oeste 1 0 1

Equipos JJ JG JP

  • Panamá Este 1 0 1
  • Panamá Metro 1 1 0
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 31 de enero en la ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el choque entre Panamá Este y Panamá Metro en ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 31 de enero

Recomendadas

Últimas noticias