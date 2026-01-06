Béisbol Juvenil 2026: Resultados del lunes 5 de enero Foto: FEDEBEIS

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el lunes 5 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Coclé, bicampeón del torneo, perdió el invicto tras caer 5-2 ante Panamá Oeste en el Estadio Remón Cantera.

