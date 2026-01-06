Béisbol Juvenil 2026: Resultados del lunes 5 de enero

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el lunes 5 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Por su parte, Chiriquí Occidente sigue dando la sorpresa y mantuvo su invicto luego de superar 9-6 a Herrera en el Glorias Deportivas Baruenses.
Resultados del lunes, 5 de enero - Béisbol Juvenil 2026
- Herrera 6-9 Chiriquí Occidente
- Colón 1-3 Panama Este
- Panamá Oeste 5-2 Coclé
- Darién 6-2 Panamá Metro
- Veraguas 4-5 Bocas del Toro
- Los Santos 2-3 Chiriquí