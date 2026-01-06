BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  6 de enero de 2026 - 07:26

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del lunes 5 de enero

Repasa los resultados que se dieron el lunes 5 de enero en la tercera fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Foto: FEDEBEIS

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el lunes 5 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Coclé, bicampeón del torneo, perdió el invicto tras caer 5-2 ante Panamá Oeste en el Estadio Remón Cantera.

Por su parte, Chiriquí Occidente sigue dando la sorpresa y mantuvo su invicto luego de superar 9-6 a Herrera en el Glorias Deportivas Baruenses.

Resultados del lunes, 5 de enero - Béisbol Juvenil 2026

  • Herrera 6-9 Chiriquí Occidente
  • Colón 1-3 Panama Este
  • Panamá Oeste 5-2 Coclé
  • Darién 6-2 Panamá Metro
  • Veraguas 4-5 Bocas del Toro
  • Los Santos 2-3 Chiriquí
