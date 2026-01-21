BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  21 de enero de 2026 - 08:36

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 15

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de culminar la jornada 15 en la Copa Caja de Ahorros.

FOTO / FEDEBEIS

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse la jornada 15 en la primera fase del torneo. Repasa la tabla de posiciones al completo.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste* / 14 / 12 / 1
  2. Coclé / 14 / 11 / 3
  3. Panamá Este* / 14 / 9 / 5
  4. Chiriquí / 15 / 9 / 6
  5. Chiriquí Occidente / 15 / 8 / 7
  6. Panamá Metro / 15 / 8 / 7
  7. Los Santos / 15 / 7 / 8
  8. Herrera* / 14 / 6 / 8
  9. Bocas del Toro* / 13/ 5 / 8
  10. Darién / 15 / 5 / 9
  11. Colón / 15 / 3 / 12
  12. Veraguas / 15 / 3 / 12

*Equipos con juegos Pendientes

