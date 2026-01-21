Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 15

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse la jornada 15 en la primera fase del torneo. Repasa la tabla de posiciones al completo.
- Panamá Oeste* / 14 / 12 / 1
- Coclé / 14 / 11 / 3
- Panamá Este* / 14 / 9 / 5
- Chiriquí / 15 / 9 / 6
- Chiriquí Occidente / 15 / 8 / 7
- Panamá Metro / 15 / 8 / 7
- Los Santos / 15 / 7 / 8
- Herrera* / 14 / 6 / 8
- Bocas del Toro* / 13/ 5 / 8
- Darién / 15 / 5 / 9
- Colón / 15 / 3 / 12
- Veraguas / 15 / 3 / 12
*Equipos con juegos Pendientes