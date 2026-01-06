Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 3 del torneo

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha tras disputarse el tercer día de acción en la primera fase del torneo.
En otro choque interesante, Bocas del Toro dejó tendido en el terreno a Veraguas 5-4 en el Estadio Calvin Byron, mientras que Chiriquí hizo lo propio contra Los Santos (3-2).
Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026
Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos
- Chiriquí Occidente / 3/ 3 / 0
- Panamá Oeste / 3 / 3 / 0
- Bocas del Toro / 3 / 2 / 1
- Coclé / 3/ 2 / 1
- Chiriquí / 3 / 2 / 1
- Panamá Este 3 / 2/ 1
- Los Santos 3 / 1 / 2
- Colón / 3 / 1 / 2
- Darién 3 / 1/ 2
- Veraguas 3 / 1 / 2
- Herrera 3 / 0 / 3
- Panamá Metro 3 / 0 / 3