Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 3 del torneo

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de culminar el tercer día de acción en la Copa Caja de Ahorros.

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha tras disputarse el tercer día de acción en la primera fase del torneo.

En las acciones del lunes, la novena de Panamá Oeste derrotó 5-2 a Coclé para mantenerse invicto en el torneo, junto a Chiriquí Occidente que venció 9-6 a Herrera.

En otro choque interesante, Bocas del Toro dejó tendido en el terreno a Veraguas 5-4 en el Estadio Calvin Byron, mientras que Chiriquí hizo lo propio contra Los Santos (3-2).

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Chiriquí Occidente / 3/ 3 / 0
  2. Panamá Oeste / 3 / 3 / 0
  3. Bocas del Toro / 3 / 2 / 1
  4. Coclé / 3/ 2 / 1
  5. Chiriquí / 3 / 2 / 1
  6. Panamá Este 3 / 2/ 1
  7. Los Santos 3 / 1 / 2
  8. Colón / 3 / 1 / 2
  9. Darién 3 / 1/ 2
  10. Veraguas 3 / 1 / 2
  11. Herrera 3 / 0 / 3
  12. Panamá Metro 3 / 0 / 3
