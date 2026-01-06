Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 3 del torneo

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 3 FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha tras disputarse el tercer día de acción en la primera fase del torneo.

En las acciones del lunes, la novena de Panamá Oeste derrotó 5-2 a Coclé para mantenerse invicto en el torneo, junto a Chiriquí Occidente que venció 9-6 a Herrera.

