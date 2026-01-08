FC Barcelona encadena cinco partidos sin encajar gol

El FC Barcelona encadenó en la goleada frente al Athletic Club (5-0) en la semifinal de la Supercopa de España (5-0) el quinto partido sin encajar gol, algo que no sucedía desde el mes de julio del año 2020 bajo las órdenes del entrenador Quique Setién.

La mejora en los automatismos defensivos y las superlativas actuaciones de Joan García bajo palos, especialmente en las victorias ante el Villarreal (0-2) y el Espanyol (0-2), explican una racha que coincide con el mejor momento de la temporada del equipo de Hansi Flick.

Nueve victorias consecutivas desde la derrota en Stamford Bridge

Desde la derrota ante el Chelsea (3-0) el pasado 25 de noviembre en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, el Barça ha contado por victorias los nueve partidos que ha disputado entre LaLiga (6), la 'Champions (1), la Copa del Rey (1) y la Supercopa de España (1).

En este último mes y medio, entre Joan García, que ha defendido la portería azulgrana en ocho partidos, y Marc-André ter Stegen, titular en la eliminatoria copera contra el Guadalajara (0-2), el Barça ha encajado seis goles en nueve partidos.

De 1,38 tantos por partido a 0,67 en el último mes y medio

Antes de esta etapa sin conocer la derrota, el Barça disputó dieciocho partidos, con un balance de 12 victorias, 4 derrotas y 2 empates, en los que Joan García encajó 8 goles en 9 duelos, y Wojciech Szczesny 17 en el mismo número de encuentros.

La media de goles por encuentros en los primeros dieciocho partidos de la temporada fue de 1,38. Tras el partido contra el Chelsea, el Barça ha registrado después del partido en Stamford Bridge un promedio de 0,67.

El último gol que encajó el conjunto azulgrana fue hace un mes, el 9 de diciembre de 2025, en la victoria frente al Eintracht Fráncfort (2-1) en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

La última vez que el Barça enlazó tantos días sin encajar una diana fue en 2014 -entre el 24 de agosto y el 30 de septiembre dejó la portería a cero en siete partidos- con Luis Enrique Martínez como entrenador. Al término de esa temporada el Barcelona ganaría los tres títulos: Copa, Liga y 'Champions'.

El domingo, una prueba de fuego contra un 'grande'

El próximo domingo en Yeda, el conjunto que entrena Hansi Flick tiene la oportunidad de conquistar la Supercopa de España, el primer título de la temporada.

Su rival saldrá de la semifinal que disputan el Atlético de Madrid, al que hace algo más de un mes ya ganó en el Spotify Camp Nou (3-1), y el Real Madrid, el último rival contra el que ha caído derrotado en LaLiga (2-1).

Y es que desde la derrota en el Santiago Bernabéu del pasado 26 de octubre el conjunto catalán ha sumado un pleno de 27 puntos en 9 jornadas. La fiabilidad defensiva le ha impulsado para afianzarse como líder de LaLiga y a optar a revalidar la Supercopa.

FUENTE: EFE