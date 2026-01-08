BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  8 de enero de 2026 - 07:40

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 7 de enero

Repasa los resultados del miércoles 7 de enero luego que se disputara la quinta jornada del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 7 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 7 de enero

FOTO / FEDEBEIS

Repasa los resultados del miércoles 7 de enero luego que se disputara la quinta jornada del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Resultados del Béisbol Juvenil 2026

  • Darién 4 - 8 Coclé
  • Panamá Este 5 - 11 Panamá Metro
  • Chiriquí 3 - 2 Chiriquí Occidente
  • Herrera 13 - 4 Bocas del Toro
  • Los Santos 5 - 3 Veraguas
  • Colón 3 - 8 Panamá Oeste
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí Occidente pierde el invicto y Oeste mantiene paso perfecto

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy miércoles 7 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 4

Recomendadas

Últimas noticias