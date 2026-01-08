Repasa los resultados del miércoles 7 de enero luego que se disputara la quinta jornada del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Béisbol Juvenil 2026: Resultados del miércoles 7 de enero
Resultados del Béisbol Juvenil 2026
- Darién 4 - 8 Coclé
- Panamá Este 5 - 11 Panamá Metro
- Chiriquí 3 - 2 Chiriquí Occidente
- Herrera 13 - 4 Bocas del Toro
- Los Santos 5 - 3 Veraguas
- Colón 3 - 8 Panamá Oeste
