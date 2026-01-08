Eric García: "Estoy jugando en muchas posiciones diferentes y todas tienen su dificulta"

El defensa del FC Barcelona Eric García ha afirmado este jueves que, tras golear al Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España (5-0), el equipo ya está pensando en ganar la final y levantar el primer trofeo de la temporada.

"Vamos a por ella y a por el título", ha asegurado Eric García desde Yeda (Arabia Saudí), en un directo exclusivo en el canal de YouTube del FC Barcelona en el que ha contestado las preguntas de los miembros de la comunidad culé en esta plataforma.

El zaguero catalán ha explicado que el equipo está "muy contento por el gran partido hecho contra el Athletic", pero que todavía le falta un encuentro más para levantar el trofeo.

"Para nosotros, ganar la Supercopa significaría lo que significó el año pasado. Estamos en enero, cada vez falta menos, y eso nos daría confianza extra. Ahora, nos viene un calendario muy apretado y volver con el título te da un punto de motivación", ha apuntado.

En este sentido, Eric García ha valorado la reacción del vestuario tras el pobre juego exhibido en el derbi, pese a la victoria (0-2): "El partido contra el Espanyol no fue muy bueno, pero nos hemos recuperado bien".

Más reacciones de Eric García

Y ha asegurado estar encantado por haberse convertido en el comodín del técnico, Hansi Flick, en el once azulgrana. "Estoy jugando en muchas posiciones diferentes y todas tienen su dificultad. Pero me gustan todas y me siento cómodo en todas", ha subrayado.

Del entrenador alemán ha destacado "la proximidad" con el jugador. "Siempre está disponible para hablar contigo, tanto si tienes una duda como si te encuentras bien o no", ha detallado Eric García, quien comparte "mucho tiempo" en el vestuario con Ferran Torres, Pedri, Dani Olmo, Fermín y Joan García.

Del meta catalán, además, se ha deshecho en elogios: "Tenerlo como portero siendo amigo mío, es muy bonito. Las paradas que hace nos sorprenden incluso a nosotros".

FUENTE: EFE