Felipe Baloy revela lista de convocados para el Torneo del Sol en México con Panamá Sub-17

Felipe Baloy , entrenador de la Selección de Panamá Sub-17 , definió la lista de convocados para el próximo Torneo del Sol 2026 , a realizarse en Toluca, México, del 12 al 17 de enero.

Baloy eligió a un grupo de 22 jugadores que estarán viajando este sábado 10 de enero rumbo a territorio mexicano para decir presente en la competencia internacional.

El elenco juvenil panameño tiene programado debutar en la competición este lunes 12 de enero en acción del grupo B.

El Torneo del Sol, competición reservada para jugadores nacidos en el 2007 y menores, servirá de preparación con miras al próximo Clasificatorio Sub-17 de CONCACAF, torneo a disputarse en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández, donde Panamá buscará su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El torneo, a realizarse en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, reúne a la Selección Sub-17 de México, la Selección Sub-17 de Guatemala, junto a las selecciones regionales de México y equipos destacados de la Liga TDP.

Panamá Sub-17 está ubicado en el grupo B y estará disputando sus partidos de la fase regular el próximo lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a la fase de cuartos de final a disputarse el jueves 15.

CONVOCADOS DE FELIPE BALOY CON PANAMÁ SUB-17

TORNEO DEL SOL 2026

TOLUCA, MEX – 12 al 17 de enero

PORTEROS

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)

DEFENSAS

Emanuel Edwards CA Independiente

Renso Reyes CA Independiente

Johan Andrade CD Plaza Amador

Arian Reyes Indy Eleven Pro Academy (USA)

Josmil Alderete Tauro FC

Cristian Ibarra CD Plaza Amador

Ian Lucca Centella Tauro FC

Abdiel Gordón Bocas FC

VOLANTES

Jossimar Insturain Tauro FC

Lucas Norte CD Plaza Amador

Pablo Arosemena Ourense CF (ESP)

Alfredo Maduro Academia Costa del Este

Lucio Ceballos Sporting SM

Estevis López Veraguas United

Oliver Pinzón CD Universitario

Joseph Choy Academia Costa del Este

Eric Ramos CD Plaza Amador

Gabriel Quiroz Tauro FC

DELANTEROS

Andrés Castillo CA Independiente

Ronaldo Matos Sporting SM