Felipe Baloy revela lista de convocados para el Torneo del Sol en México con Panamá Sub-17

Felipe Baloy, entrenador de la Selección de Panamá Sub-17, definió la lista de convocados para el próximo Torneo del Sol 2026, a realizarse en Toluca, México, del 12 al 17 de enero.
El elenco juvenil panameño tiene programado debutar en la competición este lunes 12 de enero en acción del grupo B.
El Torneo del Sol, competición reservada para jugadores nacidos en el 2007 y menores, servirá de preparación con miras al próximo Clasificatorio Sub-17 de CONCACAF, torneo a disputarse en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández, donde Panamá buscará su boleto a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
El torneo, a realizarse en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, reúne a la Selección Sub-17 de México, la Selección Sub-17 de Guatemala, junto a las selecciones regionales de México y equipos destacados de la Liga TDP.
Panamá Sub-17 está ubicado en el grupo B y estará disputando sus partidos de la fase regular el próximo lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero.
Los dos mejores de cada grupo avanzan a la fase de cuartos de final a disputarse el jueves 15.
CONVOCADOS DE FELIPE BALOY CON PANAMÁ SUB-17
TORNEO DEL SOL 2026
TOLUCA, MEX – 12 al 17 de enero
PORTEROS
Adamir Aparicio CD Plaza Amador
Isaías Abuabara Celta de Vigo (ESP)
DEFENSAS
Emanuel Edwards CA Independiente
Renso Reyes CA Independiente
Johan Andrade CD Plaza Amador
Arian Reyes Indy Eleven Pro Academy (USA)
Josmil Alderete Tauro FC
Cristian Ibarra CD Plaza Amador
Ian Lucca Centella Tauro FC
Abdiel Gordón Bocas FC
VOLANTES
Jossimar Insturain Tauro FC
Lucas Norte CD Plaza Amador
Pablo Arosemena Ourense CF (ESP)
Alfredo Maduro Academia Costa del Este
Lucio Ceballos Sporting SM
Estevis López Veraguas United
Oliver Pinzón CD Universitario
Joseph Choy Academia Costa del Este
Eric Ramos CD Plaza Amador
Gabriel Quiroz Tauro FC
DELANTEROS
Andrés Castillo CA Independiente
Ronaldo Matos Sporting SM