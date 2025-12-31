Dereck Gómez en busca de sus 300 ponches en el Béisbol Juvenil 2026

El lanzador de la Leña Roja de Coclé Dereck Gómez está preparado para tomar la pelota en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 que arranca el 3 de enero y que buscan su tricampeonato.
Dereck Gómez, refuerzo que apoya a los novatos
Para el lanzador experimentado es importante esa voz para los novatos que vienen llegando y llevarlos por el camino del tercer título para Coclé.
"Trato de hablar todos los días con los novatos sobre todo, ya que tenemos un grupo de veteranos que repiten, hablamos con los más novatos que son piezas claves para este campeonato".
Gómez está en busca de una importante cifra de ponches para el Béisbol Juvenil 2026 y lo más importante, las victorias en los juegos.
"Tenemos una responsabilidad grande somos 5 que repiten y 5 novatos, mi rol será abridor pero estará en el bullpen también, individualmente estoy en busca de los 300 ponches y las 30 victorias".