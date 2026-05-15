"Bam" Jesse Rodríguez cree que es inevitable su futuro pleito ante Naoya Inoue

La estrella libra por libra Jesse Rodríguez cree que es inevitable un choque ante el japonés y actualmente número 1 del ranking libra por libra de The Ring Magazine Naoya Inoue.

Rodríguez (23-0, 16 KOs) respondió preguntas en su reciente entrenamiento abierto a los medios de comunicación, mencionando nuevamente el nombre de "El Monstruo".

Inevitable el Jesse Rodríguez vs Naoya Inoue

“Creo que esa pelea es inevitable”, mencionó el zurdo de 26 años de edad, que por ahora deberá superar el reto ante Antonio Vargas en el peso gallo, para luego pensar en el futuro ante el pegador de Yokohama.

El originario de Álamo en San Antonio Texas próximamente (13 de junio) se medirá ante el actual campeón AMB del peso gallo en el Desert Diamond Arena de Glendale, en un ascenso en busca de reinar en una nueva categoría de peso.

"Bam" en las 115 libras mostró que sus habilidades son de un alto nivel, obteniendo grandes triunfos ante Fernando "El Puma" Martínez, Phumelela Cafu y "El Gallo" Estrada, pero ahora tiene en la mira superar las 118 para luego buscar la hazaña en las 122 libras.

Por su parte, Naoya Inoue saltó al escenario por última vez en el pasado 2 de mayo, cuando superó a su compatriota Junto Nakatani en el Tokyo Dome, reteniendo todos sus cinturones del peso supergallo.

Inoue dejó claro que recibe con los brazos abiertos el reto de Jesse Rodríguez, que deberá elevar su poder y explosividad hasta las 122 libras, en el que podría ser el reto más grande de su carrera.