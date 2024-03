Rodrigo Merón: Manager de Coclé que hace historia en el Béisbol Juvenil 2024

Rodrigo Merón habló sobre la confianza a Aníbal Sánchez que muchas personas pedían banca por su falta de efectividad en el bateo.

"Cuando los fanáticos hablan es porque no saben lo que tienen en banca, entonces tenemos peloteros que no eran efectivos ni en defensiva, no ofensiva, entonces tengo a mi mejor jardinero".

UN PITCHEO QUE SE LUCIÓ PARA LA SUERTE DE RODRIGO MERÓN

"Tuvimos preocupación muy temprano en el partido con Rubén, pero logramos volver al juego con Anthony que lanzó hasta el séptimo episodio y eso era lo que el tenía que darnos para cerrar con Oberto".

Rodrigo Merón sigue en la historia de nuestro béisbol nacional, primero como pelotero, ahora como manager.