Béisbol Mayor 2026: Carlos Sánchez, una pieza clave para Bocas del Toro

El pelotero Carlos Sánchez habló para RPC en una gran noche para Bocas del Toro en el Estadio Nacional Rod Carew, con el séptimo y crucial Juego de la Serie Final del Béisbol Mayor 2026 .

Sánchez, fue pieza clave en el torneo, jugando como receptor y también en ocasiones como primera base, mientras que siempre estuvo fino con el "madero" como cuarto bate.

Carlos Sánchez y la felicidad del título del Béisbol Mayor 2026

"Hay que darle primero las gracias a Dios y por segundo tengo que mandarle saludos a todos mis amigos, que dicen que yo no les mando saludos en las entrevistas", dijo entre risas.

"La verdad yo me siento orgulloso de este equipo, las cosas no se me estaban dando como era, pero nosotros fuimos consistentes, tuvimos confianza y nunca nos rendimos, esto es lo que se merece Bocas, este equipo ama a Dios, es de Dios y las cosas porque nunca nos rendimos", destacó.

"Las ganas de ganar es lo que nos tenía de esa manera, estábamos buscando calmar la ansiedad y la verdad de corazón nunca nos rendimos", finalizó Sánchez.