Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro remonta para vencer a Chiriquí en decisivo 7mo partido

Bocas del Toro superó 6-4 a Chiriquí en la final del Béisbol Mayor 2026 para coronarse en años seguidos tras un séptimo y dramático partido.

En la tercera entrada la defensa de Bocas sorprendió a Jorge Rodríguez yendo hacia home, pero en el corre - corre Carlos Sánchez hizo una obstrucción, por lo que así tomó el comando los chiricanos.

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Aumentaron la ventaja en la cuarta gracias a un doblete remolcador de Iraj Serrano y desde primera anotó Carlos Quiroz.

Los "tortugueros" anotaron su primera rayita en la cuarta entrada cuando Joshwan Wright pegó un doble productivo entre el izquierdo y central para traer al plato a Jael Escobar. En la quinta entrada Escobar pegó elegado de sacrificio al central para remolcar a Edwin Walden.

Carlos Quiroz, tras un polémico batazo, sacudió un HR de dos carreras para devolverle a Chiriquí la ventaja por dos.

Bocas del Toro le dio vuelta

Pero en la séptima entrada Bocas le dio vuelta al partido. Primero Jonathan Mendoza con sencillo productor de dos carreras para que anotada Rayo y Escobar. Luego Joshwan Wright con hit al izquierdo para traer a Mendoza.

Edward Tolo pegó un HR solitario para aumentar la pizarra en la octava entrada.