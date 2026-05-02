Raphinha disponible para duelo ante Osasuna

El delantero brasileño Raphael Dias ' Raphinha ' y el centrocampista Marc Bernal han recibido el alta médica y estarán disponible este sábado para el encuentro del FC Barcelona ante Osasuna en El Sadar.

Las bajas de ambos, especialmente la del brasileño, han lastrado el rendimiento de los catalanes en el decisivo tramo de la temporada. Raphinha se lesionó a finales de marzo en un amistoso con su país ante Francia en Estados Unidos.

Sufrió una rotura del isquiotibial derecho, su cuarta lesión del curso, y ya no pudo estar presente en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Bernal está de baja desde hace un mes, a causa de un esguince en el tobillo izquierdo. El canterano, una de las revelaciones del curso para el Barça, también se perdió partidos importantes en el desenlace de la temporada.

Ambos han sido incluidos en la lista de convocados para el partido de esta noche. Son baja Lamine Yamal y Andreas Christensen, por lesión, y Jules Kounde (sanción). Vuelve Eric Garcia, que no jugó por sanción ante el Getafe.

La convocatoria del FC Barcelona es la siguiente:

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller.

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric y Xavi Espart.

Centrocampistas: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, de Jong y Bernal.

Delanteros: Roony, Ferran, Lewandowski, Raphinha y Rashford.

FUENTE: EFE