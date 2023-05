Béisbol Mayor 2023: "Pongan el ojo en Colón", Isaías Velásquez

"La experiencia te dice todo; yo soy un pelotero que gracias a Dios me he esforzado para cada una de las cosas que he logrado y doy gracias a Dios porque la experiencia mía la pude utilizar con los compañeros, les días a cada rato: calmen, que no hay problema que Dios está con nosotros y así se dieron las cosa como dicen por allí, añadió el ex pelotero de Metro.

Sobre la fanaticada dijo "Esos son de otro planeta, nos apoyaron cada día y creyeron. El pueblo conolense necesita su estadio, mira esa fanaticada tan linda que hay aquí, ellos necesitan su estadio, el deporte es una herramienta de transformación para los jóvenes que se están perdiendo, por favor, pongan el ojo el Colón, en el deporte que hay muchos atletas buenos.