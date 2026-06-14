Fórmula 1: Lewis Hamilton logra su primer triunfo con Ferrari al ganar en Montmeló

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Montmeló.
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, abandonó, a falta de tres vueltas para meta, una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó duodécimo y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) se tuvo que retirar, por un problema de batería, a falta de quince vueltas para completar las 66 previstas.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó octavo, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cruzó decimocuarto la meta -en la que el campeón serbio de tenis Novak Djokovic dio el banderazo de llegada-, logrando su mejor resultado de la temporada.
FUENTE: EFE