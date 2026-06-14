"Bam" Jesse Rodríguez brilló en Glendale, Arizona, con triunfo sólido ante Antonio Vargas

El estadounidense de 26 años de edad "Bam" Jesse Rodríguez lució brillante para ganar un nuevo título, ahora en su tercera división de peso (peso gallo), luego de pasarle por encima a su compatriota Antonio Vargas.

Rodríguez (24-0, 17 KOs), excampeón unificado de 112 y 115 libras y cuarto clasificado libra por libra por The Ring, derribó a Vargas en el quinto asalto para tomar el control de la pelea y luego lo volvió a derribar en el siguiente asalto.

Vargas no se levantó la segunda vez y fue declarado fuera de combate. Rodríguez ha noqueado a sus últimos seis oponentes en tres categorías de peso diferentes.

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THREE-WEIGHT WORLD CHAMPION



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La atención se centró inmediatamente en la muy deseada superpelea contra el campeón indiscutible de peso supergallo, Naoya Inoue, y Rodríguez les dijo a los fanáticos reunidos en el Desert Diamond Arena que está listo para quien sea, cuando sea.

Vargas (19-2-1, 11 KOs, 1 NC) tuvo una actuación sólida desde el primer asalto, pero Bam comenzó a hacer tambalear las rodillas de su rival en el segundo debido a una grave falta de movimiento lateral superior por parte de su oponente.

El originario de San Antonio, Texas recibió algunos golpes en el tercer asalto, pero se recuperó en el cuarto antes de hacer tambalear y derribar a Vargas en el quinto, y finalmente lo noqueó en el sexto con un devastador gancho de izquierda.

La interrupción se produjo oficialmente a la 1:15 del sexto asalto. Rodríguez demostró estar más que preparado para dejar su huella en la categoría de 118 libras, a pesar de recibir más golpes de lo habitual.

CompuBox le atribuyó a Rodríguez 105 de sus 311 golpes conectados, en comparación con los 98 de 412 de Vargas.

FUENTE: The Ring