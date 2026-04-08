Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro clasifica a la semifinal

La novena de Bocas del Toro se clasifica a la semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 luego de barrer la serie de ocho ante Coclé en un tercer juego que ganaron 10-0 en el estadio Remón Cantero en Aguadulce.

Bocas del Toro tomó el control en su serie desde el primer episodio con un imparable de Joshua Wright y Jael Escobar anotaba la primera rayita.

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En la alta del sexto episodio los tortugueros aumentaron la ventaja con un home run de piernas, luego que Joaquín Gamba quedara lastimado por un choque contra la cerca con un contacto de Héctor Rayo y tuvo que ser trasladado al hospital.

Bocas del Toro lo liquidó en la parte alta del séptimo cuando llenaron las bases con un doble de Tolo donde entraron dos carreras. Un error en el lanzamiento también provocó dos carreras más.

Chiriquí y Darién obligan un quinto juego en el Béisbol Mayor 2026

La novena de Chiriquí le ganó 10-0 a Veraguas en el juego 4 de la ronda de ocho y empata la serie en el estadio Omar Torrijos y viajarán al Kenny Serracín para un decisivo encuentro.

En la alta del primer episodio, Carlos Quiroz conectó doble y anotó Jeffer Patiño, luego Jhony Santos empujó la segunda en las piernas de Amador Roja en la alta del segundo y en esa misma entrada Erasmo Caballero con imparable empujó otra carrera.

Jhony Santos conectó cuadrangular en la parte alta de la tercera entrada y anotaron Amador Rojas y Jorge Rodríguez en la alta del séptimo, donde además Jonathan Saavedra también con Home Run logró la octava carrera.

En el noveno Erasmo Caballero y Carlos Quiroz anotaron dos carreras para liquidar el partido. La victoria fue para Bryan Cáceres con 6.0 episodios, permitió 3 imparables, 4 bases por bola y ponchó a 6. Jonathan Amaya con la derrota.

En Metetí, Darién no se rindió y también obliga a los Vaqueros del Oeste a un quinto juego, tras ganarles 4-2 en el cuarto partido de la ronda de ocho.

Oeste comenzó con ventaja en el juego con carreras anotadas de Jean Rodríguez y Johan Camargo, impulsadas por un cuadrangular de este último, en el primer episodio.

Sin embargo, Darién anotó las cuatro carreras en la baja del cuarto episodio. Isaías Velasquez se fue de 3-2 con 1 anotada y 2 empujadas, Luis De León de 3-1 con 1 anotada y 1 empujada.

El juego lo ganó Jereniel Herrera y fue derrota para Joshua Martínez.

El quinto juego será este viernes en el estadio Mariano Rivera a las 7:00 pm por RPC.

Los Beep Beep toman ventaja

Colón volvió a ganarle a Herrera 7-2 en el estadio Claudio Nieto en Monagrillo en el tercer juego de la serie que ahora tiene ventaja para los Beep Beep 2-1 y este jueves podrían clasificar.

Kevin Velásquez se fue de 4-1 con 1 anotada y 3 empujadas, Jesús López de 5-2 con 1 empujada.

Harold Araúz se llevó la victoria lanzando las 9.0 entradas donde permitió 6 imparables, 2 carreras y ponchó a 6. La derrota fue José Mendoza.

El cuarto juego será este jueves desde las 7:00 pm en Monagrillo.