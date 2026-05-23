LPF: El "Gasper" José Murillo se lleva el Premio MVP

El mediocampista José Murillo del CD Plaza Amador puso la cereza en el pastel después de ganar el título del Torneo Clausura 2026 de la LPF , consiguiendo también el Premio MVP.

Murillo, de 31 años de edad fue el elegido como MVP del Torneo, con goles y actuaciones destacadas alrededor de las distintas jornadas con el onceno del DT Mario Méndez.

El MVP, José Murillo

"Primero que nada darle gracias a Dios, mira como el trabaja, creo que fueron los compañeros que me ayudaron a cumplir este objetivo, hoy no me tocó marcar, pero así es lo colectivo. Estoy feliz que la liga siga creciendo, que Chevrolet siga apoyando, que la liga va en crecimiento, mira la final digna que mostraron los equipos hoy y lo que le está pasando a Plaza es muy lindo porque se ha sufrido para lograrlo", mencionó el líder "León" Gasper Murillo.

"Alianza mereció porque lo buscó, yo admiro mucho los equipos de Palacios y como siempre lo digo, hace de un equipo que no tenga tantas figuras como el mejor de Panamá", destacó.

José Murillo celebró montándose a su nuevo automóvil Chevrolet, después de un espectáculo futbolístico con dos equipos que lo dieron todo en el terreno de juego.