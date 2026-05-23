LPF Liga Panameña de Fútbol LPF - 23 de mayo de 2026

LPF: ¿Quién será el árbitro de la final entre CD Plaza Amador y Alianza FC?

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) reveló el nombre del árbitro que pitará la final del Torneo Clausura 2026.

Fernando Morón, oriundo de la capital, fue elegido como árbitro principal para pitar la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) entre CD Plaza Amador y Alianza FC.

Morón ha sido árbitro principal en partidos por la Liga de Naciones de CONCACAF y también pitó dos encuentros del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2024, que se realizó en Irapuato, México, en el mes de julio, donde Panamá logró su séptima clasificación a un Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

El central también cuenta con experiencia en partidos de este nivel, pitando finales en ediciones anteriores.

CD PLAZA AMADOR VS ALIANZA FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER FINAL CLAUSURA 2026 LPF

  • Fecha: Sábado, 23 de mayo de 2026
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes

