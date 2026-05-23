LPF: ¿Quién será el árbitro de la final entre CD Plaza Amador y Alianza FC?

Fernando Morón, oriundo de la capital, fue elegido como árbitro principal para pitar la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) entre CD Plaza Amador y Alianza FC.
El central también cuenta con experiencia en partidos de este nivel, pitando finales en ediciones anteriores.
CD PLAZA AMADOR VS ALIANZA FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER FINAL CLAUSURA 2026 LPF
- Fecha: Sábado, 23 de mayo de 2026
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes