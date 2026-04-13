Béisbol Mayor 2026: Colón le da vuelta en la novena a Bocas y toma el comando en la serie

La novena de Colón inició con buen pie la Serie Seminal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 luego de superar 3-1 a Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron.

El partido estuvo marcado por el duelo de lanzadores entre Manuel Campos y Pedro Torres que en las primeras siete entradas no permitieron mayor daño.

En la octava entrada Jean Carrillo hizo un mal tiro a segunda base luego del robo de Jonathan Mendoza que ante el parpadeo aprovechó para llegar hasta el plato y anotar la primera carrera.

Pero en la novena entrada los "Beep Beep" le dio la vuelta, primero con un triple remolcador de dos carreras de Jorge Bishop que trajo al plato de José González y Kevin Velásquez. Sumaron una tercera gracias a un elevado de sacrificio de Jason Patterson que remolcó a Bishop.

El triunfo se lo acreditó Aris Hernández que lanzó el último tercio de la 8va entada y el salvamento fue para Julio Denis que tiró la novena entrada con un ponche y un hit.

Chiriquí aumenta ventaja

La novena de Chiriquí volvió a vencer a Panamá Oeste, en esta ocasión con un marcador de 3-2 tras una joya de pitcheo de el refuerzo coclesano Darío Agrazal que tiró 7 entradas de 9 hits, 2 carreras sucias, 1 base por bolas y 7 ponches. El salvamento fue para Gilberto Chu que lanzó las últimas dos entradas en blanco con 2 ponches.

A la ofensiva destacaron por los del "Valle de la luna" Jeffer Patiño que se fue de 5-3 con 1 remolcada, Amador Rojas y Erasmo Caballero que impulsaron una carrera cada uno.