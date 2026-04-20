Béisbol Mayor 2026: Colón y Bocas del Toro jugarán un séptimo y decisivo partido

La novena de Colón se impuso por pizarra de 2-1 ante Bocas del Toro en el juego 6 de la Serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , disputado la noche del lunes en el Estadio Calvin Byron, ubicado en El Empalme, Changuinola.

Los colonenses anotaron la primera rayita del encuentro en la alta del quinto episodio en las piernas de Jorge Bishop, luego de un imparable remolcador de José González ante los pitcheos del derecho Enrique Saldaña.

¡El último out compayyy! Manuel Campos se acreditó el salvamento en la victoria de Colón 2-1 sobre Bocas del Toro en el juego 6 de la Serie Semifinal del Béisbol Mayor 2026. #BeisRPC pic.twitter.com/9CMURZQtKw

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En el sexto capítulo, Colón aumentó la ventaja con una carrera de "caballito" anotada en las piernas de Edgar Muñoz, cuando el experimentado Jorge Bishop recibió pasaporte con las bases llenas.

En el octavo episodio parte baja, el encuentro sufrió un retraso cuando el mánager de Bocas del Toro Jorge Gallardo protestó el partido luego de una jugada de Melvin Novoa, donde le cantaron out en la inicial por una interferencia en el recorrido y los corredores que habían avanzado regresaron a las bases donde estaban.

La única carrera de los "Tortugueros" también llegó en la octava entrada, producto de un sencillo remolcador de Carlos Sánchez.

De esta manera, los dirigidos por el timonel Hipólito Ortiz forzaron un séptimo y decisivo partido para conocer al segundo finalista, encuentro que se jugará este martes en el mismo escenario (7:00 pm).

Gran trabajo monticular de Carlos Rodríguez - Béisbol Mayor 2026

El lanzador derecho Carlos Rodríguez se acreditó el triunfo, tirando 7.0 episodios de solamente 1 hit, 1 base por bolas y 7 ponches.

Por su parte, Manuel Campos se apuntó el salvamento con 2.0 episodios de labor, donde permitió 3 imparables de 1 carrera (1 limpia).