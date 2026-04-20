Joselyne Edwards: "Estoy lista para mi victoria, vamos a la guerra"

La atleta panameña Joselyne Edwards ya está lista en la semana de la pelea del UFC Fight Night, para enfrentar un gran reto ante una altamente ranqueada del peso gallo, la brasileña Norma Dumont en el Meta Apex de Las Vegas.

Edwards (17-6-0), de 30 años de edad, que viene de una finalización espectacular ante Nora Cornolle habló para UFC en Español, dejando claro que está lista para la victoria el próximo sábado 25 de abril.

Joselyne Edwards con la mira puesta en su reto de peso gallo

"Me siento muy bien, bendecida siempre gracias a Dios, estoy contenta, salí de la ultima pelea sana, después que llegué aquí a Vegas de Houston entrené lunes, hice sparring el martes, seguí todo regular, porque me sentía bien", mencionó Edwards.

"Cuando me avisaron la noticia estaba lista, Norma es una peleadora dura, tira las manos bien, hace tiempo estaba buscando una pelea así, con una oponente dura, todas son duras con todo respeto, pero de esas características de Norma, es más de Striker y mira la pelea que tuvo con Irene, a mi me gusta ese tipo de pelea, se que se vendrá algo nuevo, vamos a la guerra y yo estoy lista para mi victoria", destacó.

"Soy una peleadora muy resiliente y he aprendido mucho durante estos años, entrenando con grandes peleadores y me han ayudado mucho y he aprendido a ser paciente, más calculadora y pienso que eso se ha notado", finalizó "La Pantera" panameña.

Joselyne Edwards, actual número 11 en la categoría y Noma Dumont, número 3 del ranking se verán las caras en el combate coestelar de la noche, una que lideran Aljamain Sterling y Youssef Zalal.