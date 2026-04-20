Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Colón y Bocas en J6 de serie semifinal

La novena de Bocas del Toro recibirá a Colón en el sexto juego de la Serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Arístides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

Los colonenses que habían perdido sus primeros dos partidos en el Estadio Roberto Mariano Bula, lograron imponerse 1-0 en el quinto encuentro para mantener la serie viva 3-2 a favor de los "Tortugueros”.

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De ganar Bocas del Toro, avanzarían a la serie final donde ya espera Chiriquí, mientras que de ganar Colón, forzaría un séptimo y decisivo partido.

El partido estará en vivo por la señal de RPC Televisión desde las 6:55 p.m.

Line-up de Colón- Béisbol Mayor 2026

Omar Ortega CF Edgar Muñoz LF Jhadiel Santamaría 1B Jesús López 3B Jean Carrillo R Anmi Ortega DH Jorge Bishop 2B Jasson Patterson SS José González RF

Lanzador abridor: Carlos Rodríguez

Line-up de Bocas del Toro

Jael Escobar LF Joshwan Wright 2B Melvin Novoa R Carlos Sánchez DH Edward Tolo 1B Yeremy Lezcano 3B Jonathan Mendoza RF Héctor Rayo SS Edwin Walden CF

Lanzador abridor: Enrique Saldaña