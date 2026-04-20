BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  20 de abril de 2026 - 18:09

Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Colón y Bocas en J6 de serie semifinal

Repasa las alineaciones de Colón y Bocas del Toro en el juego 6 de la Serie Semifinal del Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Colón y Bocas en J6 de serie semifinal

Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Colón y Bocas en J6 de serie semifinal

FOTO: FEDEBEIS

La novena de Bocas del Toro recibirá a Colón en el sexto juego de la Serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Arístides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

De ganar Bocas del Toro, avanzarían a la serie final donde ya espera Chiriquí, mientras que de ganar Colón, forzaría un séptimo y decisivo partido.

El partido estará en vivo por la señal de RPC Televisión desde las 6:55 p.m.

Line-up de Colón- Béisbol Mayor 2026

  1. Omar Ortega CF
  2. Edgar Muñoz LF
  3. Jhadiel Santamaría 1B
  4. Jesús López 3B
  5. Jean Carrillo R
  6. Anmi Ortega DH
  7. Jorge Bishop 2B
  8. Jasson Patterson SS
  9. José González RF

Lanzador abridor: Carlos Rodríguez

Line-up de Bocas del Toro

  1. Jael Escobar LF
  2. Joshwan Wright 2B
  3. Melvin Novoa R
  4. Carlos Sánchez DH
  5. Edward Tolo 1B
  6. Yeremy Lezcano 3B
  7. Jonathan Mendoza RF
  8. Héctor Rayo SS
  9. Edwin Walden CF

Lanzador abridor: Enrique Saldaña

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