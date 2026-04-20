MLB: Iván Herrera y Miguel Amaya vieron acción el lunes 20 de abril

Los panameños siguen tomando ritmo en la temporada 2026 de las Grandes Ligas ( MLB ), así lo ha demostrado Iván Herrera, receptor de los Cardenales de San Luis.

José Caballero (Yankees) y Justin Lawrence (Piratas) tuvieron jornada libre con sus equipos, mientras que Edmundo Sosa (Phillies) y Leonardo Jiménez (Marlins) no vieron acción.

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Actuación de los panameños, el 20 de abril en la MLB

Iván Herrera: El pelotero de 25 años estuvo detrás del plato en la derrota de los Cardenales de San Luis 3-5 ante los Miami Marlins en el loanDepot Park.

A la ofensiva conectó de 3-1 para dejar su promedio en .205.

Miguel Amaya: El receptor de 27 años fue titular, pero se fue en blanco en cuatro turnos con 2 ponches en la victoria de los Cubs de Chicago 5-1 sobre los Phillies de Philadelphia en el Wrigley Field.