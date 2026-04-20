MLB MLB -  20 de abril de 2026 - 22:34

MLB: Iván Herrera y Miguel Amaya vieron acción el lunes 20 de abril

Repasa la actuación que tuvieron los panameños el lunes 20 de abril en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Iván Herrera y Miguel Amaya vieron acción el lunes 20 de abril

MLB: Iván Herrera y Miguel Amaya vieron acción el lunes 20 de abril

FOTO: MLB

Los panameños siguen tomando ritmo en la temporada 2026 de las Grandes Ligas (MLB), así lo ha demostrado Iván Herrera, receptor de los Cardenales de San Luis.

José Caballero (Yankees) y Justin Lawrence (Piratas) tuvieron jornada libre con sus equipos, mientras que Edmundo Sosa (Phillies) y Leonardo Jiménez (Marlins) no vieron acción.

Actuación de los panameños, el 20 de abril en la MLB

Iván Herrera: El pelotero de 25 años estuvo detrás del plato en la derrota de los Cardenales de San Luis 3-5 ante los Miami Marlins en el loanDepot Park.

A la ofensiva conectó de 3-1 para dejar su promedio en .205.

Miguel Amaya: El receptor de 27 años fue titular, pero se fue en blanco en cuatro turnos con 2 ponches en la victoria de los Cubs de Chicago 5-1 sobre los Phillies de Philadelphia en el Wrigley Field.

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