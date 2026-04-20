FÚTBOL Fútbol Internacional -  20 de abril de 2026 - 17:04

Para Toni Kroos Fede Valverde "es el mejor"

El mediocampista alemán Toni Kroos habla de su ex compañero de equipo Fede Valverde, que atraviesa un gran momento

Para Toni Kroos Fede Valverde es el mejor

Para Toni Kroos Fede Valverde "es el mejor"

REAL MADRID

Toni Kroos, exfutbolista alemán del Real Madrid, elogió este lunes al centrocampista uruguayo Fede Valverde, que juega en el citado equipo español, y dijo que es "el mejor, muy corto y muy claro".

El heredero, Fede Valverde

Kroos jugó en el Real Madrid entre 2014 y 2024 y su número ocho en la camiseta blanca lo heredó Fede Valverde, un centrocampista del gusto del alemán, que recibió en la capital española el Premio Laureus a la inspiración.

"Gano menos premios que antes y de vez en cuando no está mal ganar uno. Es un reconocimiento a algo que pasó dentro, pero también fuera. Es un reconocimiento a la fundación que llevo en Alemania, no sólo por ser un buen jugador ganando muchos títulos", dijo Kroos, en conferencia de prensa.

"No echo de menos volver. Nunca he llegado a este pensamiento porque he parado como quería parar. He cerrado el libro y ahora tengo otras motivaciones en mi vida y estoy muy ocupado. Mi idea era terminar en el Real Madrid, lo dije y quería que la gente viera que cumplía mi palabra, algo que hoy en día falta", concluyó.

FUENTE: EFE

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