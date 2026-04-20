Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá remontó a Perú en inicio del béisbol

La selección de Béisbol de Panamá vino de atrás para superar a Perú 13-2 en el inicio del Béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 .

Los canaleros iniciaron perdiendo el compromiso en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, pero le dieron vuelta a la pizarra con 1 carrera en el primer episodio, 3 en el segundo y 9 en el tercero.

¡Por abultamiento de carreras! En 5.0 episodios, la novena de Panamá superó 13-2 a Perú en el inicio del béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. #BeisRPC pic.twitter.com/qtIMgIN6C3

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Los más destacados con el madero - Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

El campocorto coclesano Lucas López sonó de 2-2 con 1 doble, 1 carrera empujada y 2 anotadas para aportar a la ofensiva, mientras que Jonathan Ramos también brilló con el madero, pegando de 3-2 con 3 carreras anotadas.

La próximo cita de los dirigidos por Adolfo "Capirita" Rivera será este martes 21 de abril ante Argentina (2:00 p.m.) en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena.