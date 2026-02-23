Béisbol Mayor 2026: Fedebeis revela calendario oficial

La Federación Panameña de Béisbol reveló el calendario oficial de competencias del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , Copa Cerveza Atlas en honor al "Line Up de Estrellas", arrancando este viernes 13 de marzo con el partido entre Chiriquí y Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula .

Para la primera fecha otros cinco partidos completan la jornada, cuando se midan, Veraguas y Panamá Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Bocas y Metro en el Rod Carew desde las 7:00 p.m., Occidente ante Darién en Metetí desde las 7:00 p.m., Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera y Herrera ante Oeste en el Mariano Rivera, ambos a las 7:00 p.m.

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se jugará hasta el 31 de marzo, en su primera fase, ahora con partidos en la jornada dominical arrancando a las 6:00 p.m.

E 14 de marzo, se miden Herrera ante Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Occidente vs Metro a las 7:00 p.m. en el Rod Carew, Bocas ante Colón en el Mariano Bula, Chiriquí y Darién en Metetí, Los Santos ante Oeste en el Mariano Rivera y Herrera ante Coclé en el Remón Cantera, todos también a las 7:00 p.m.

El "Line Up de Estrellas" es el listado de peloteros a los cuales se le dedica el Nacional Mayor, estos son: Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís.

Calendario del Béisbol Mayor 2026

image

image

image

FUENTE: FEDEBEIS