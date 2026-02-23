BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  23 de febrero de 2026 - 18:57

Béisbol Mayor 2026: Fedebeis revela calendario oficial

El partido entre Chiriquí y Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula, dará inicio al Béisbol Mayor 2026.

FOTO: FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol reveló el calendario oficial de competencias del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, Copa Cerveza Atlas en honor al "Line Up de Estrellas", arrancando este viernes 13 de marzo con el partido entre Chiriquí y Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula.

Para la primera fecha otros cinco partidos completan la jornada, cuando se midan, Veraguas y Panamá Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Bocas y Metro en el Rod Carew desde las 7:00 p.m., Occidente ante Darién en Metetí desde las 7:00 p.m., Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera y Herrera ante Oeste en el Mariano Rivera, ambos a las 7:00 p.m.

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se jugará hasta el 31 de marzo, en su primera fase, ahora con partidos en la jornada dominical arrancando a las 6:00 p.m.

E 14 de marzo, se miden Herrera ante Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Occidente vs Metro a las 7:00 p.m. en el Rod Carew, Bocas ante Colón en el Mariano Bula, Chiriquí y Darién en Metetí, Los Santos ante Oeste en el Mariano Rivera y Herrera ante Coclé en el Remón Cantera, todos también a las 7:00 p.m.

El "Line Up de Estrellas" es el listado de peloteros a los cuales se le dedica el Nacional Mayor, estos son: Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís.

Calendario del Béisbol Mayor 2026

image

image

image

FUENTE: FEDEBEIS

