Champions League: Partidos para hoy martes 24 de febrero en la vuelta de los playoffs

Repasa los partidos que hay para hoy martes 24 de febrero en los partidos de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League .

Atlético de Madrid y Brujas se han enfrentado nueve veces en competiciones de la UEFA, con un balance equilibrado: tres victorias para cada uno y tres empates tras el 3-3 de la semana pasada en Bélgica.

Olympiacos ganó 2-0 cuando estos equipos se enfrentaron en Grecia en la jornada 7, pero el Leverkusen ganó por el mismo marcador en el partido de ida de la semana pasada. Sus únicos otros enfrentamientos en la UEFA fueron en la temporada 2002/03 de la Champions League, en la que cada equipo se impuso en casa en la primera fase de grupos.

Antes de la victoria por 3-1 del Bodø/Glimt en Noruega la semana pasada, los únicos enfrentamientos anteriores entre ambos equipos en competiciones de la UEFA se produjeron en la segunda ronda de la Recopa de la UEFA de 1978/79, cuando el Inter se impuso por un marcador global de 7-1, ganando tanto en casa como fuera.

La victoria por 1-6 del Newcastle en el partido de ida de la semana pasada fue el primer encuentro entre estos clubes en una competición de la UEFA y el primero del Newcastle contra un equipo de Azerbaiyán.

Partidos para hoy en la vuelta de playoffs en la Champions League