Champions League: Bayer Leverkusen accedió a los octavos de final

El Bayer Leverkusen empató 0-0 este martes ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar y se bastó del triunfo a domicilio de la ida (2-0) para avanzar a los octavos de final de la Champions League .

Los griegos, con más propósitos que hechos, confiaron en asfixiar a los locales con su presión arriba, pero echaron en falta ocasiones claras para poder soñar con una difícil remontada en el BayArena.

Patrik Schick, el gran protagonista en Atenas tras marcar un doblete, acarició de cabeza el primero cuando sólo habían pasados cuatro minutos. La adelantada línea defensiva helena, en campo contrario cuando el balón era del Leverkusen, sufrió para controlar los desmarques a la espalda del checo, que avisó de nuevo minutos más tarde con una imprecisa vaselina sobre el meta Konstantinos Tzolakis.

Ofensivamente, los griegos buscaron siempre crear ventajas desde el flanco derecho con la dupla Rodinei-Gelson Martins, aunque estuvieron muy faltos de colmillo. Con la presión como principal argumento, el Olympiacos se repuso a la falta de ocasiones -cero en la primera mitad- y trató de provocar el error en la zaga local para encontrar la vía más rápida al gol.

Gelson obligó a estirarse por primera vez a Janis Blaswich tras la reanudación con una volea cargada de veneno en el minuto 50. No se quedó atrás el Bayer, que respondió desde la izquierda con un potente zurdazo de Grimaldo que se estrelló en el larguero sólo 12 minutos más tarde.

Con las internadas veloces del extremo portugués, Mendilibar optó por dar entrada al marroquí El Kaabi para intentar ganar presencia en área, mientras que el Leverkusen perdió por lesión al español Lucas Vázquez en el minuto 77.

Sin goles y sin emoción, el Olympiacos firmó el empate sin goles y permitió el pase a octavos del Bayer, que en una temporada regular en la Bundesliga, en la que se encuentra en el sexto lugar, avanzará a la siguiente ronda para enfrentarse al Arsenal o al Bayern de Múnich, los dos mejores equipos de Europa en la primera fase.

FUENTE: EFE