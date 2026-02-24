Los Yankees de Nueva York serán la primera prueba de nivel para la Selección de Béisbol de Panamá previo a su participación en el Clásico Mundial 2026 .

El seleccionado nacional se ha mantenido entrenando en el Estadio Nacional Rod Carew y el Estadio Mariano Rivera con algunos partidos de fogueo ante Panamá Metro y Panamá Oeste.

El "Caballo" Carlos Lee se encuentra trabajando el bateo con los peloteros que se han mantenido concentrados en la ciudad capital, sobre todo con José Ramos en los primeros días del campamento.

Para el 4 de marzo, el equipo panameño liderado por José Mayorga enfrentará a los Tigres de Detroit en su último duelo de preparación antes de viajar a Puerto Rico (sede del grupo A) para debutar el 6 de marzo en el Clásico Mundial 2026 frente a Cuba en el Estadio Hiram Bithorn.

PANAMÁ VS YANKEES DE NUEVA YORK: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR PARTIDO DE EXHIBICIÓN