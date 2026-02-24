Champions League: Equipos clasificados a octavos de final

El miércoles 25 de febrero terminará la fase de playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026, donde se conocerán los últimos invitados a los octavos de final.

Los ocho primeros clasificados pasaron directamente a octavos de final. Los equipos que terminaron entre el 9º y el 24º puesto disputaron los play-offs eliminatorios, y los ganadores avanzaron a la siguiente fase.

Equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League

Arsenal, FC Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting CP, Tottenham, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt, Newcastle y Bayer 04 Leverkusen.

¿Cómo funcionará el sorteo de octavos de final de la Champions League?

Los clubes se emparejan según sus posiciones al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8).

Los clubes de cada pareja de cabezas de serie se sortean en una de dos posiciones en los octavos de final contra los ganadores correspondientes de los play-offs eliminatorios, cuya posición se determinó mediante el sorteo de los play-offs eliminatorios.

Se preparan cuatro recipientes para el sorteo, y las bolas que contienen los nombres de cada par de equipos clasificados se colocan en los recipientes correspondientes según la clasificación en la fase liga.

El sorteo asignará el lado del cuadro para todos los equipos clasificados, comenzando con los equipos clasificados 7/8 y terminando con los equipos clasificados 1/2.

Se extrae una bola del recipiente que contiene los dos equipos clasificados correspondientes (es decir, los equipos 7 y 8) y se abre para mostrar el equipo. El primer equipo extraído de este recipiente se coloca en su lugar reservado en el lado plateado del cuadro. A continuación, se extrae y se muestra el otro equipo clasificado del emparejamiento, que se asigna al lugar reservado correspondiente en el lado azul del cuadro. El mismo procedimiento se realiza con los demás equipos clasificados.

FUENTE: UEFA