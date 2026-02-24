Clásico Mundial 2026: Tarik Skubal solamente lanzará un juego con Estados Unidos

El lunes parecía ser una presentación de pretemporada normal para Tarik Skubal , quien inició su acción de la Liga de la Toronja este año con cuatro ponches en dos entradas en blanco contra los Mellizos. El as de los Tigres dijo después que realizará una sola apertura por la selección de los Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026 y luego continuará sus Entrenamientos de Primavera como de costumbre.

Skubal abrirá otra vez por los Felinos el próximo fin de semana. Luego, será el abridor por el equipo estadounidense la próxima semana durante la fase de grupos en Houston. Después, volverá a Lakeland para continuar su trabajo con el conjunto de Detroit, sin importar lo lejos que llegue Estados Unidos.

“Realizaré una apertura”, informó Skubal. “El motivo por el que no lo anuncié antes era porque quería mantener el gran impulso del Clásico Mundial, pero solamente realizaré una apertura y luego me quedaré para algunos partidos. No he determinado cuáles juegos veré. Si pasan a la final, creo que trataré de convencer [a los Tigres] de que me permitan solamente ver y estar con los muchachos. Pero solamente abriré un partido y volveré para seguir preparándome aquí”.

La condición de Tarik Skubal - Clásico Mundial 2026

La condición de una apertura fue uno de los requisitos que Skubal presentó antes de integrarse a la escuadra estadounidense.

“Es casi lo mejor en todos los sentidos. Eso fue lo que les comuniqué”, explicó Skubal. “Obviamente, existe un riesgo y estoy tratando de hacer ambas cosas, lanzar por los Estados Unidos, pero también comprendo que debo estar aquí con estos muchachos y prepararme para la temporada. Pienso que es lo mejor de ambos mundos, y me siento agradecido de que me aceptaran para aportar de esa manera”.

Skubal está programado para realizar su tercera apertura consecutiva en el Día Inaugural por los Felinos, que empezarán la campaña contra los Padres el 26 de marzo en el San Diego. Skubal y los Tigres fijaron un plan en los Entrenamientos de Primavera enfocado en dicha fecha.

FUENTE: MLB