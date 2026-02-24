Selección de Baloncesto de Panamá: Un emocionado Iverson Molinar previo a duelo ante Cuba

El jugador de 26 años de edad Iverson Molinar está listo para la ventana de este fin de semana en el Clasificatorio FIBA World Cup, en donde se medirán ante Cuba.

Un emocionado Iverson Molinar

"Con la mente positiva alfrente y para esta ventana ir a lo más alto. Tenemos que jugar nuestro juego, estar muy cómodos en la cancha, con bastante energía, los jugadores que salen de la banca, los titulares, estamos muy emocionados con nuevo técnico, de traer su sabiduría al juego y para que podamos tener más posibilidades de ganar", mencionó Iverson Molinar.

Un nuevo rol, ser padre

"Me pone muy feliz cada vez que pienso en lo que estoy ahorita mismo, siendo padre, muy emocionante, nervioso a la vez porque tengo un niño que depende de mi y me trae mucha alegría, con mi esposa es muy fácil , me trata de ayudar con mi profesión, que viajo demasiado, pero trae mucha felicidad y lo podrán ver pronto", finalizó.