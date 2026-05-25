Orlando Mosquera renueva con el Al-Fayha FC

El portero panameño de 31 años de edad Orlando Mosquera continuará en el fútbol de la primera división de Arabia Saudita, después de conocerse que renovó con el Al Fayha.

Recientemente el equipo del medio oriente anunció con un video y un arte en las redes sociales la renovación del seleccionado nacional y que será hasta el año 2028.

Anuncian renovación de Orlando Mosquera

"Kuty" llegó al club saudí en agosto del año 2024, en un fichaje por un año con opción a compra, un contrato que en junio del 2025 renovaron hasta el año 2026.

Mosquera se ha consolidado y es actualmente una de las figuras del club, con actuaciones de alto nivel, entre las que destacan penales atajados a figuras que brillaron en su momento en el fútbol europeo, como Karim Benzema y el portugués del Al Hilal Rubén Neves, este recién este preciso mes de mayo.

Seguridad bajo los tres palos

A través de los años, Orlando Mosquera ha mostrado su gran nivel también vistiendo la camiseta de la selección de Panamá, siendo titular indiscutible y destacándose en la clasificación a la Copa del Mundo 2026.