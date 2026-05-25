Mundial 2026: Conoce al entrenador de Noruega Ståle Solbakken

Ståle Solbakken es el entrenador de la selección de Noruega para el Mundial 2026 , nació el 17 de febrero de 1968 en Kongsvinger y estuvo en clubes como jugador en HamKam y Lillestrøm SK.

En 1997 se fue a jugar a Inglaterra con el Wimbledon FC en la Premier League, pero no tuvo buena suerte y se fue a Dinamarca donde tuvo éxito en clubes como el Aalborg BK y FC Copenhagen.

También jugó partidos con la selección de Noruega, 58 partidos y 9 goles, disputó el Mundial de 1998 y en la Eurocopa 2000.

Conoce al entrenador de Noruega Ståle Solbakken para el Mundial 2026

Su carrera en los banquillos comenzó en 2002 en el Hamarkameratene, el club donde dio sus primeros pasos como futbolista. Después enlazó dos etapas muy exitosas en el FC Copenhague, intercaladas con experiencias en el Colonia y el Wolverhampton Wanderers. En diciembre de 2020 asumió el mando de la selección tras reemplazar a Lars Lagerbäck.

FUENTE: FIFA