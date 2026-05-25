Selección de Ghana revela 28 convocados para concentración previo al Mundial 2026

El DT de las "Estrellas Negras", Carlos Queiroz, ha anunciado la lista de 28 jugadores convocados para la concentración de preparación para el Mundial y el partido amistoso internacional contra Gales en Cardiff. La selección de Ghana está compuesto por cinco porteros, nueve defensas, siete centrocampistas y siete delanteros.

El equipo inició su concentración el lunes 25 de mayo de 2026 y entrenó en el Dragon Park de Cardiff antes del partido amistoso contra Gales el martes 2 de junio de 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GhanaBlackstars/status/2059028276643795411&partner=&hide_thread=false Head Coach Carlos Queiroz has named a 28-man squad for the #BlackStars training camp in Cardiff, ahead of the international friendly against Wales.





more on: https://t.co/jIocMv6M29 pic.twitter.com/NrvMXGAiqa — Black Stars (@GhanaBlackstars) May 25, 2026

El defensa Baba Abdul Rahman, que milita en Grecia, regresa al equipo por primera vez desde septiembre de 2023, tras un rendimiento regular con el PAOK. El exlateral izquierdo del Chelsea ha disputado 35 partidos esta temporada, anotando tres goles y dando tres asistencias en todas las competiciones.

También regresa el extremo del Olympique de Lyon, Ernest Nuamah, quien ha estado ausente durante casi un año. Ya está completamente recuperado de una lesión del ligamento cruzado anterior que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de 12 meses.

Otros regresados notables incluyen a Abdul Mumin del Rayo Vallecano, quien regresa de un largo descanso debido a una lesión del ligamento cruzado anterior; el centrocampista del Saint-Étienne Agustín Boakye; y el defensa del Stade Rennes Alidu Seidu.

El joven Paul Reverson, del Ajax de Ámsterdam, también ha sido incluido en la convocatoria. El jugador de 20 años ha sido llamado para una evaluación más exhaustiva a largo plazo, tras haber impresionado en las categorías inferiores del Ajax en los Países Bajos.

La selección se reunirá en Cardiff el lunes 25 de mayo de 2026, como preparación para el partido amistoso internacional contra Gales y la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

Ghana se enfrentará a Panamá en el partido inaugural del Grupo L en Toronto, antes de medirse a Inglaterra y Croacia en Boston y Filadelfia, respectivamente en el Mundial 2026.