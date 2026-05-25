México, país anfitrión, tendrá el honor de inaugurar el Mundial 2026 en su capital, dando comienzo a las actividades en el histórico estadio que albergó las finales y los partidos inaugurales de la Copa del Mundo de 1970 y 1986.
El estadio albergará el partido del Grupo K entre Uzbekistán y Colombia, antes de un encuentro tanto de los dieciseisavos de final como de los octavos de final.
¿Cuál es el primer partido del Mundial 2026?
Los mexicanos enfrentarán a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (2:00 pm).
FUENTE: FIFA