México , país anfitrión, tendrá el honor de inaugurar el Mundial 2026 en su capital, dando comienzo a las actividades en el histórico estadio que albergó las finales y los partidos inaugurales de la Copa del Mundo de 1970 y 1986.

México disputará sus tres partidos de la fase de grupos en casa. El Estadio Guadalajara será la sede de su segundo encuentro el jueves 18 de junio, antes de regresar al Estadio Ciudad de México el miércoles 24 de junio para su último partido de la fase de grupos.

El estadio albergará el partido del Grupo K entre Uzbekistán y Colombia, antes de un encuentro tanto de los dieciseisavos de final como de los octavos de final.

¿Cuál es el primer partido del Mundial 2026?

Los mexicanos enfrentarán a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (2:00 pm).

FUENTE: FIFA