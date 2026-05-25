FÚTBOL Fútbol Internacional -  25 de mayo de 2026 - 18:42

Adalberto Carrasquilla sufrió lesión menor y estará disponible para el Mundial, según informes

El jugador de la selección de Panamá Adalberto Carrasquilla estará disponible para la cita mundialista, según fuentes de ESPN.

Adalberto Carrasquilla sufrió lesión menor y estará disponible para el Mundial

Adalberto Carrasquilla sufrió lesión menor y estará disponible para el Mundial, según informes

El mediocampista de la selección de Panamá y Pumas de la Liga MX Adalberto Carrasquilla estará disponible para la Copa Mundial 2026 de la FIFA, según fuentes dijeron a ESPN Centroamérica.

Carrasquilla salió lesionado y entre lágrimas al minuto 58' de la Final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, en una imagen que alarmó, a poco tiempo de disputarse la cita mundialista, la que será la segunda para Panamá.

Información de Adalberto Carrasquilla

"Fuentes a ESPN confirman que el panameño, Adalberto Carrasquilla, sufrió un tirón en el aductor izquierdo. Los estudios arrojan que estará disponible para formar parte de la selección canalera en la Copa del Mundo. Además, viajará con la selección a Brasil para el amistoso del 28 de mayo", publicó en sus redes sociales ESPN Centroamérica.

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A espera del anuncio oficial por parte del club, el panorama se torna positivo para la selección de Panamá y el destacado jugador de 27 años de edad.

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