La selección de Noruega está lista para sur regreso al Mundial 2026 después de 28 años y con jugadores destacados como el delantero del Manchester City Erling Haaland quieren repetir lo de Francia 1998.
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 - 25 de mayo de 2026 - 09:52
Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Noruega
Conoce a los jugadores que destacan por la selección de Noruega para el Mundial 2026, repasa detalles.
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Conoce a los jugadores destacados de la selección de Noruega para el Mundial 2026
- Erling Haaland: Con 25 años, con el Manchester City, el delantero ha sido una gran ficha de su selección, suma 55 goles en 49 partidos, es el máximo goleador de esta selección.
- Martin Odegaard: El capitán con 27 años, jugador del Arsenal que impone liderazgo y trayectoria, su posición la media cancha es importante, suma 7 asistencias con su selección.
- Alexander Sorloth: Con 30 años, el delantero del Atlético de Madrid, es un jugador experimentado que quiere brilla con su selección.
Antonio Nusa es de los jugadores que podrían ser revelación.
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