Béisbol Mayor 2026: Line-ups definidos para el Panamá Este vs Panamá Metro

Las novenas de Panamá Este y Panamá Metro se enfrentan este domingo en la fecha 14 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).
El choque a jugarse en el Estadio Nacional Rod Carew, iniciará a las 6:15 p.m. por la señal de RPC.
Line up de Panamá Este - Béisbol Mayor 2026
- Joey Wood 2B
- Jesús Delgado LF
- Jesús Ortiz SS
- Josué Ayarza R
- Jordan Jiménez 1B
- Jorge Reyes 3B
- Joel Lewis DH
- Kevin de lo Reyes CF
- Youandris Garibaldo RF
Lanzador abridor: Jean Rivera
Line-up de Panamá Metro
- Emmanuel Forde RF
- Abraham Rodríguez 1B
- Eduardo Thomas SS
- José Aparicio R
- Joshua Cedeño 2B
- Jonathan Rivera LF
- Jairo Carrillo 3B
- Oscar Murillo DH
- Luis Rivera CF
Lanzador abridor: Kevin Ríos