SERIE A Fútbol Internacional -  24 de mayo de 2026 - 16:55

Serie A: La AS Roma superó al Hellas Verona y selló boleto a Champions League

El atacante argentino Paulo Dybala devuelve al AS Roma a la UEFA Champions League, después de ganar crucial duelo de Serie A.

Serie A: La AS Roma superó al Hellas Verona y selló boleto a Champions League

Serie A: La AS Roma superó al Hellas Verona y selló boleto a Champions League

El AS Roma certificó su regreso a la Champions League con una victoria contra el descendido de Serie A Hellas Verona, al que doblegó en superioridad numérica en la segunda parte, con un gol de Donyell Malen justo después de haber fallado un lanzamiento de penalti y otro de El Shaarawy, ambos a pase de Paulo Dybala.

Dybala lideró al AS Roma

El atacante argentino fue decisivo. Les regaló dos goles a sus compañeros, pero también el éxito de jugar la máxima competición continental a su equipo, del que se irá este verano.

No fue un triunfo fácil para el bloque de Gian Piero Gasperini, que dependía de sí mismo para alcanzar la clasificación para la máxima competición continental, pero que surcó por el 0-0 ante las paradas rivales hasta el 56, cuando ya había sido expulsado Valentini en los locales, por doble amarilla, y cuando encontró un penalti a su favor.

El lanzamiento de Malen lo paró Montipo, pero su rechace, que cayó en Paulo Dybala, terminó en la red, con el pase del argentino y el remate del propio Malen para sellar el quinto triunfo seguido, concluido con el 0-2 de el Shaarawy, a pase de tacón de Dybala.

FUENTE: EFE

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