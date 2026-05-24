Fórmula 1: Andrea Antonelli gana GP de Canadá y refuerza liderato

El italiano Andrea Antonelli (Mercedes) festejó su cuarto triunfo seguido al ganar el Gran Premio de Canadá en la Fórmula 1 , el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal; donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) logró el mejor resultado de su trayectoria en la categoría reina al acabar sexto.

Antonelli, de 19 años, reforzó su liderato en el Mundial, al ganar por delante del siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabaron segundo y tercero, respectivamente, una carrera en la que abandonó, cuando lideraba la misma antes de alcanzarse la mitad del recorrido, el otro Mercedes, el del inglés George Russell.

El español Carlos Sainz (Williams) concluyó noveno una prueba en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso se retiró -dos giros antes de que lo hiciera Russell- "a causa de un problema en el asiento" de su Aston Martin, según informó la escudería de Silverstone.

El mexicano Sergio Pérez también abandonó, en la cuadragésima tercera de las 68 vueltas, cuando se rompió el eje delantero derecho de su Cadillac justo antes de una parada en boxes. En una carrera que el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, concluyó cuarto, justo delante del francés Isack Hadjar (Red Bull) y de un Colapinto que sigue en racha.

El neozelandés Liam Lawson (RB) y el francés Pierre Gasly (Alpine) cruzaron la meta en séptima y en octava posición, por delante de Sainz; y el inglés Oliver Bearman (Haas) capturó el último punto en liza, al acabar décimo este domingo.

Antonelli, lidera ahora con 131 puntos, 43 más que Russell, un Mundial en el que Leclerc es tercero, con 75; y Hamilton -que logró su mejor resultado desde que pilota para Ferrari- cuarto, con 72.

FUENTE: EFE