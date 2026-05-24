Belgrano de Córdoba se corona por primera vez en su historia tras ganarle a River Plate

Belgrano de Córdoba se rebeló este domingo a la adversidad y de remontada derrotó por 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura argentino que le ha consagrado campeón por primera vez en sus 121 años de historia.
Facundo Colidio (m.18) y Tomás Galván (m.59) habían adelantado dos veces a River, mientras que Leonardo Morales (m.26) estableció el primer empate del partido jugado en el Estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.
La consagración de Belgrano se dio tras eliminar en octavos de final a Talleres (1-0), en cuartos de final a Unión de Santa Fe (2-0) y en semifinales a Argentinos Juniors tras superar una tanda de penaltis por 4-3 que sucedió a un empate 1-1 en tiempo reglamentario.
FUENTE: EFE