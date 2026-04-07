Béisbol Mayor 2026: Modifican sanción al mánager Abdiel Ramos

La Junta Directiva de la Federación Panameña de Beisbol ( FEDEBEIS ), en uso de las facultades legales que le confieren las leyes del Béisbol Mayor 2026 , modificó la sanción interpuesta por la Comisión Técnica y Sancionadora de quince (15) juegos a diez (10) juegos de suspensión al Director del equipo de la Provincia de Veraguas, señor Abdiel Ramos .

"Las sanciones aquí impuestas entran en vigor desde el día que se sucedieron los hechos, en caso de que algún jugador haya participado en algún partido posterior al suceso de los hechos la misma entra en vigor a partir de su publicación para dichos jugadores", informó la FEDEBEIS.

¿Por qué está suspendido Abdiel Ramos - Béisbol Mayor 2026?

Durante la celebración del partido No. 78, del Calendario Oficial del 83 Campeonato Nacional de Beisbol Mayor, realizado en el estadio Roberto Hernández, entre los equipos de Veraguas y Los Santos, se presentaron una serie de situaciones que, ocasionaron la suspensión de ese partido.

"Los hechos ocurridos el día 28 de marzo de 2026 en el Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, durante el desarrollo del Campeonato Nacional de Béisbol, los cuales atentan contra el orden, la disciplina, el respeto y el espíritu deportivo que debe prevalecer en toda competencia oficial organizada bajo la jurisdicción de la Federación Panameña de Béisbol", añadió la Federación.

FUENTE: FEDEBEIS