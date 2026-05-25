FUTBOL Fútbol Internacional -  25 de mayo de 2026 - 08:35

¿Lesión o precaución? Lionel Messi pidió el cambio en duelo vs Philadelphia Union

El argentino Lionel Messi fue sustituido en el partido donde el Inter Miami venció al Philadelphia Union en la MLS.

¿Lesión o precaución? Lionel Messi pidió el cambio en duelo vs Philadelphia Union

¿Lesión o precaución? Lionel Messi pidió el cambio en duelo vs Philadelphia Union

Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, aseguró el domingo que el cambio de Lionel Messi en la segunda parte del partido de MLS contra el Philadelphia Union se debió a la "fatiga".

Messi pidió el cambio en el minuto 72 tras tocarse la parte posterior del muslo izquierdo y se retiró directamente al túnel de vestuarios. El resultado en ese momento era de 4-4.

Preguntado en rueda de prensa por una posible lesión, Hoyos aseguró que aún no se le ha realizado una evaluación médica y atribuyó el cambio a la fatiga.

¿Qué pasó con Lionel Messi?

"No tenemos información de eso (de una lesión) que yo sepa. Realmente estaba fatigado, tenía fatiga", dijo Hoyos.

"Fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda lo que uno hace es tratar de no arriesgarse", insistió el técnico al ser repreguntado.

El partido de este domingo era el último de Messi con el Inter Miami antes de incorporarse a la concentración de la sección argentina.

La Albiceleste debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio contra Argelia.

FUENTE: EFE

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