Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy martes 14 de abril en semifinales

Este martes 14 de abril, continua la serie semifinal del Béisbol Mayor 2026 cuando se dispute el segundo partido entre Colón y Bocas del Toro.

Estas novenas disputaron su primer partido este lunes luego que el domingo el partido fuera pospuesto debido a las condiciones del clima.

La novena de Colón inició con buen pie la Serie Seminal del Campeonato Nacional del luego de superar 3-1 a Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron. Destacó en la lomita por los ganadores Manuel Campos, mientras que en la ofensiva Jorge Bishop que pegó triple remolcador de dos carreras y posteriormente anotó con un pisa y corre tras un elevado de sacrificio de Patterson.

Partido para hoy en el Béisbol Mayor 2026

Colón vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.

La serie entre Chiriquí y Panamá Oeste se reactiva este miércoles desde el Estadio Mariano Rivera.